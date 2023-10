Regno Unito: commissario polizia Londra chiede chiarezza su definizione “estremismo” per legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario della polizia metropolitana di Londra, Mark Rowley, ha chiesto al governo britannico di fare chiarezza sulla definizione di estremismo, in riferimento alle manifestazioni filo-palestinesi a Londra. Nove persone sono state arrestate sabato nel centro della capitale britannica durante una manifestazione prevalentemente pacifica, alla quale hanno partecipato almeno 100 mila persone che chiedevano un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. "La legge non è mai stata concepita per affrontare l'estremismo. C'è molto a che fare con il terrorismo e i crimini ispirati dall'odio, ma non abbiamo un corpus legislativo che si occupi dell'estremismo" ha detto Rowley. "Non ha senso arrestare centinaia di persone se non sono perseguibili, perché non fa altro che infiammare la situazione", ha concluso il commissario della polizia metropolitana di Londra. (Rel)