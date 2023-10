Inflazione: Intesa Sanpaolo, prezzo energia rilevante negli scenari di rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in corso in Israele aggiunge incertezza alle prospettive dell’inflazione. Gli effetti sono poco rilevanti nello scenario più probabile (che vede un conflitto ad alta intensità di breve durata). Viceversa, l’impatto sul costo dell’energia e quindi sui prezzi al consumo è rilevante negli scenari di rischio (conflitto locale ad alta intensità di maggiore durata o guerra su scala regionale). È quanto emerso dagli economisti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sul dato dell'inflazione attesa a ottobre 2024, che secondo le previsioni potrebbe calare bruscamente in ottobre, a 2,4 per cento da 5,3 per cento. I rischi sullo scenario di inflazione restano dunque verso l’alto, dato che un eventuale rallentamento più accentuato del previsto dell’indice core, per via di un impatto più intenso della politica monetaria sulla domanda, potrebbe essere più che compensato da possibili nuovi shock sulla componente energia. (Com)