Energia: Zucconi (Fd'I), dopo annuncio Gse meno costoso smaltire pannelli fotovoltaici

- “Come annunciato dal Gse, da oggi i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati potranno rateizzare in cinque anni la quota per la gestione dei moduli incentivati giunti a fine vita da versare nel Trust di un Sistema Collettivo, opzione prevista in alternativa al regime di trattenuta del Gestore. L’aggiornamento delle istruzioni operative del GSE è un passo importante nell’ambito della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, reso possibile anche dall’approvazione di un emendamento, a mia prima firma, al decreto legge cosiddetto Enti, che ha prorogato il termine ultimo per comunicare l'adesione a uno dei Sistemi collettivi qualificati, fissandolo al 30 giugno 2024; così si è data la possibilità a imprese e soggetti responsabili di godere di ulteriore tempo per versare la garanzia finanziaria nel trust del Consorzio prescelto, in alternativa al regime di trattenuta per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati”. Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza della Camera e responsabile del settore Energia di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. "Come affermato dal nostro capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, questo avrà ricadute molto positive su un comparto di enorme rilevanza e con un forte impatto sull'ambiente ma soprattutto ritengo dimostri quanto questo tema stia diventando strategico per il Paese - aggiunge il parlamentare -. Questo è il segnale che qualcosa sta cambiando e il fatto che il Gse stia provvedendo a predisporre un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale in cui verranno pubblicate principali informazioni su quanto sia l’ammontare delle quote, dimostra quanto si stia facendo per garantire un più alto livello di trasparenza”. (Com)