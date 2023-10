Usa: General Motors raggiunge accordo provvisorio con i sindacati per porre fine allo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense General Motors ha raggiunto un accordo provvisorio con il sindacato dell'automobile, la United Auto Workers, per porre fine ad uno sciopero durato sei settimane. Lo riferiscono fonti citate dal "Wall Street Journal", secondo cui l'accordo prevede un aumento della retribuzione oraria del 25 per cento, più indennità per il costo della vita, per i contratti di oltre quattro anni. L'accordo ha termini economici simili a quelli contenuti nei contratti stipulati con la Ford, ma non è chiaro se ci siano differenze nei termini, compresi i benefici per i pensionati, che erano stati uno punti i divergenza con i sindacati.(Was)