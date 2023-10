Croazia: Milanovic, non avremmo dovuto votare contro risoluzione Onu su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia si sarebbe dovuta astenere dal voto all'Assemblea generale dell’Onu, senza votare contro la risoluzione sul Medio Oriente in cui si chiede "un immediato e sostenibile cessate il fuoco per ragioni umanitarie". Lo ha dichiarato il presidente croato, Zoran Milanovic, ripreso dalla stampa locale. Milanovic ha aggiunto che la decisione è stata presa senza prima consultarlo. Il ministero degli Esteri di Zagabria ha riferito che la Croazia ha votato contro la risoluzione sul Medio Oriente di venerdì all'Onu e non ha voluto astenersi, come hanno fatto altri Paesi dell'Unione europea, poiché nel testo non viene esplicitamente menzionato che Hamas lo scorso 7 ottobre ha commesso un "attacco terroristico contro Israele, rendendosi responsabile del massacro di civili". Il presidente croato ha anche criticato il primo ministro Andrej Plenkovic per una sua foto in compagnia del tennista serbo Novak Djokovic, che lo stesso Milanovic ha definito "russofilo". (Seb)