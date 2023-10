Ghana: governo difende agenti accusati di abusi contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ghana ha difeso gli agenti dell'intelligence antiterrorismo che sono stati accusati di aver commesso brutalità contro i civili in un'operazione condotta lo scorso fine settimana nel nord del Paese. In un comunicato, il ministero della Sicurezza nazionale ha riferito che martedì scorso una prima squadra di agenti era stata inviata nella città di Garu per condurre quella che ha definito una "operazione speciale", senza entrare nei dettagli. Gli agenti sono stati poi attaccati da un gruppo di giovani armati di fucili Ak-47, machete e altre armi, che hanno sparato più colpi di pistola contro il loro veicolo, una Toyota Land Cruiser nera. Di conseguenza, sabato i militari sono tornati a Garu per sequestrare le armi utilizzate dagli autori dell'attacco."Gli atti deliberati che cercano di mettere a repentaglio la vita del personale delle agenzie di sicurezza e di intelligence dello Stato non saranno tollerati", ha aggiunto il ministero. (segue) (Res)