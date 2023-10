Ghana: governo difende agenti accusati di abusi contro civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Ghana ha chiesto l'apertura di un'indagine sui presunti abusi commessi dai militari dell'esercito a Garu, e che i responsabili siano denunciati. I deputati delle circoscrizioni di Garu e Tempane, che spingono per l'inchiesta, hanno condannato gli attacchi e chiedono l'immediato ritiro dei militari dalla zona. I legislatori chiedono anche che i giovani arrestati vengano rilasciati e che coloro che sono rimasti feriti durante il raid siano risarciti dal governo. Secondo l'accusa, i soldati avrebbero fatto irruzione ieri nella città in quella che sembra una rappresaglia a seguito di un'aggressione contro alcuni ufficiali dell'intelligence nazionale schierati sul posto nell'ambito delle attività di contrasto al terrorismo. Le immagini ampiamente condivise sui social media mostrano che alcuni giovani hanno riportato varie ferite, tra cui lacerazioni sul corpo e volti tumefatti. I feriti stanno attualmente ricevendo cure presso l'ospedale distrettuale di Garu. Secondo quanto riferito, alcuni giovani sono fuggiti dalla zona per paura di essere arrestati e subire abusi da parte dei militari. (Res)