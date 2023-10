Migranti: Germania, ex direttore intelligence, il governo ha fallito nella gestione dei flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha fallito nella gestione dei flussi migratori diretti in Germania, sin dalla crisi dei rifugiati nel 2015 quando l'esecutivo era guidato dall'allora cancelliera Angela Merkel. È quanto dichiarato da August Hanning, dal 1998 al 2005 direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il funzionario in pensione ha affermato che, dalla crisi del 2015, non è successo nulla di decisivo nella gestione della questione migratoria. Secondo Hanning, “la negazione della realtà, l’ingenuità politica e il disprezzo degli interessi di sicurezza tedeschi hanno dominato” gli ultimi otto anni, con “conseguenze fatali” per la società tedesca. (Geb)