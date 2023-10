Regno Unito: 62 ambientalisti di Just Stop Oil arrestati in manifestazione a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Londra ha arrestato 62 manifestanti del gruppo ambientalista Just Stop Oil a seguito di una manifestazione nel centro della capitale britannica. Decine di manifestanti si sono sdraiati sulla strada nei pressi di Parliament Square, a Westminster, intorno alle 10 (le 11 in Italia). Questa è la prima delle tre settimane manifestazioni previste dal gruppo in tutta Londra per chiedere al governo britannico di fermare immediatamente tutti i nuovi progetti di produzione di petrolio, gas e carbone nel Regno Unito. La polizia ha riferito che "userà tutti i poteri in suo possesso" per consentire ai cittadini di "continuare le loro attività quotidiane". (Rel)