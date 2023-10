Tunisia: esperto, un accordo con l’Fmi è ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nulla impedisce la conclusione di un accordo tra la Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha detto oggi Mohamed Anis Aissa, presidente della Società dei ragionieri della Tunisia e presidente dell'Unione tunisina delle professioni liberali, intervenendo questa mattina sull'emittente radiofonica "Jawhara Fm”. Secondo Anis Aissa, il Fondo potrebbe alla fine convincersi dell'importanza dell’erogazione del prestito da 1,9 miliardi di dollari e per preservare la pace sociale nel Paese nordafricano. Tuttavia, ha proseguito, le stime del prezzo del barile di petrolio contenute nella Legge finanziaria 2024, pari a 83 dollari al barile, potrebbero non corrispondere al prezzo reale data la tragica situazione in Ucraina e a Gaza. Attualmente, infatti, il prezzo medio di riferimento è di 87 dollari al barile. Questo potrebbe comportare per la Tunisia la necessità di trovare ulteriori fondi per coprire le spese di bilancio. (Tut)