Decreto Sud: al via prima chiama su fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, nell’Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Dopo la votazione, ci sarà alle 15 l'esame degli ordini del giorno alla presenza del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Il voto finale è previsto nella mattinata di domani, martedì 31 ottobre. Il testo, da inviare al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 18 novembre.(Rin)