Messico: Lopez Obrador su uragano "Otis", sforzo congiunto per rimetere in piedi Acapulco

- In un intervento sulle reti sociali, il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha promesso l'impegno del governo per "riattivare il prima possibile tutta l'attività economica, turistica e commerciale" di Acapulco, la nota località balneare, colpita nei giorni scorsi da un potente uragano. Il capo dello Stato ha invitato i rappresentanti del mondo economico e finanziario "perché tutti assieme si possa rimettere in piedi Acapulco". Bisogna compiere, tutti insieme, "l'impresa" di riportare in sesto la città, "per il bene di tutto, iniziando dal popolo, dalla sua gente e dai più poveri e più bisognosi". Nella giornata di domenica, la Commissione nazionale bancaria (Cnbv) ha autorizzato l'adozione di misure che rendano possibile, ai debitori colpiti dall'uragano, di ritardare le scadenze, da un minimo di tre a un massimo di sei mesi. (segue) (Mec)