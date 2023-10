Medio Oriente: telefonata Sunak-Rutte, serie preoccupazioni per situazione umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha espresso "seria preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria a Gaza" dopo che gli scontri tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas si sono intensificati durante il fine settimana. Ieri sera Sunak ha parlato con Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi, per discutere della crisi in Medio Oriente. Un portavoce di Downing Street ha affermato che i leader hanno "concordato sull'importanza vitale del mantenimento del diritto internazionale umanitario e della protezione dei civili a Gaza". Oggi il governo britannico ha convocato una riunione d'emergenza Cobra per valutare la minaccia posta dal terrorismo interno nel contesto del peggioramento della situazione in Medio Oriente. (Rel)