Lazio: Matteoni (Mmg), puntare sempre di più su rigenerazione urbana

- Il rilancio e la sostenibilità ambientale del nostro territorio passa anche e soprattutto dalla rigenerazione urbana. "In questa direzione, accogliamo con piacere quanto annunciato dalla Giunta regionale del Lazio, che recentemente ha approvato il programma di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana: stiamo parlando di un investimento corposo e importante, di oltre 500 milioni di euro per le annualità 2021-2034, con assegnazione delle risorse relative all'annualità 2024 e approvazione della destinazione programmatica delle risorse per le annualità 2025 e 2026". Lo dichiara, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "E si tratta di interventi sia a carattere regionale che locale, con puntano - tra le altre cose - al contrasto del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza di rilevanti infrastrutture del territorio. L'auspicio istituzionale adesso è che questi stanziamenti siano utilizzabili in tempi certi e che i futuri lavori procedano spediti e concreti. Crediamo infatti che la rigenerazione rappresenti il presente e il futuro per molte aree urbane ad oggi dimenticate", conclude.(Com)