- "Incontro operativo con il generale Figliuolo sull'avanzamento delle operazioni post-alluvione in Emilia-Romagna. Al lavoro ogni giorno per dare risposte alle aziende e alle persone colpite". Lo scrive su X il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida postando la foto dell'incontro con il commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna. (Rin)