Sanità: Battisti (Pd), domani commissione Lazio su disturbi comportamenti alimentari

- Domani si riunirà la commissione sanità in consiglio regionale del Lazio per una audizione sullo stato di attuazione dei programmi relativi ai disturbi del comportamento alimentare. "Sono molto soddisfatta dell'apertura di un confronto su una tematica così importante, per quella che non ho avuto remore a definire una vera emergenza sociale: in Italia nel 2022, si è registrato un salto da 680.569 casi nel 2019 a 1.450.567 casi, con una preoccupante incidenza tra i giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni, e persino tra i soggetti più giovani, di appena 10 anni. Il Lazio non fa eccezione: uno studio condotto dal Bambin Gesù nel 2022 ha evidenziato un raddoppio dei casi di disturbi del comportamento alimentare. Per questo ho già depositato una proposta di legge per affrontare con azioni concrete e tempestive questa problematica in crescita e sostenere chi soffre di questi disturbi". Lo dichiara in una nota Sara Battisti del Pd, presidente della commissione regionale Piani di Zona. "Auspico - prosegue - che quello di domani sia il primo passo per lavorare in maniera congiunta e trasversale sul tema. Dal mio testo di legge, che spero possa essere sottoscritto anche dai partiti di maggioranza, si può partire per apportare miglioramenti sia nella commissione sanità che in fase di approvazione in aula. Ciò rappresenterebbe un segnale molto importante della politica, perché discutiamo della salute e del benessere dei cittadini del Lazio e, in questo caso, dei nostri giovani che sono i più colpiti dai Dca. Ringrazio - conclude - la consigliera Savo, presidente di commissione, per questo primo momento di confronto". (Com)