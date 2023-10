Energia: Buzzella (Federchimica), quadro europeo confuso, chiediamo chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo e alle istituzioni "chiediamo un quadro regolatorio - soprattutto rivolto all’Europa - più chiaro e con al centro l’industria". Lo ha dichiarato il neo eletto presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, a margine dell'assemblea 2023. "Oggi - prosegue Buzzella - è estremamente difficile riuscire a operare con un quadro confuso, nel quale oltretutto l’industria rimane ai margini dell’obiettivo europeo". Per questo, "chiediamo un prezzo dell’energia che in qualche modo ci permetta di competere. Non possiamo avere dei pezzi dell’energia quattro/cinque volte maqggiori rispetto ai concorrenti oltreoceano perché si crea una concorrenza che necessariamente diventa una sleale", ha chiosato il neo presidente. (Rem)