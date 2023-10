Libano: ministro Esteri Bou Habib, minaccia israeliana di attaccare il Paese è “inutile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro libanese uscente degli Affari esteri, Abdallah Bou Habib, ha affermato che "la minaccia israeliana di attaccare e distruggere il Libano non serve a nulla". Tali dichiarazioni sono state pronunciate durante una conversazione telefonica con la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong. "Come fa Israele a trarre vantaggio dal massacro di civili palestinesi? Questo non aumenta il desiderio dei palestinesi di reagire e difendersi?", si è domandato Bou Habib, chiedendo di "porre fine alla guerra israeliana". Infine, il capo della diplomazia libanese ha dichiarato: "Sono d'accordo con la ministra degli Esteri australiana sulla necessità di sostenere la via diplomatica per giungere a una soluzione a due Stati". (Lib)