Ue-Canada: vertice il 23 e 24 novembre, focus su ordine internazionale, clima e cooperazione economica (2)

- Come si legge nella nota, i leader faranno progredire la cooperazione verso economie aperte e resilienti, evidenziando i risultati positivi del Ceta (Accordo economico e commerciale globale) in materia di commercio e investimenti e i risultati tangibili del partenariato strategico Ue-Canada sulle materie prime essenziali. Le parti, infine, accelereranno i lavori per affrontare la triplice crisi planetaria (cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento) e promuovere un'economia globale a emissioni nette zero entro il 2050, intensificando la cooperazione a tutti i livelli. "I leader approfondiranno la cooperazione digitale verso un'economia e una società digitali positive e incentrate sull'uomo, concentrandosi su questioni quali l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e un'infrastruttura di connettività internazionale sicura e resiliente", conclude la nota del Consiglio. (Beb)