Russia: consigliere presidenziale ucraino, Mosca ha avviato "un programma ufficiale antiebraico"

- La Russia ha avviato un "un programma ufficiale antiebraico". E' quanto ha dichiarato su Telegram il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, commentando i disordini all'aeroporto di Makhachkala di ieri. Gli eventi nella capitale della regione di Daghestan, secondo il funzionario, sono stati una conseguenza dell'approvazione russa dell'aggressione militare contro altri Paesi e nazionalità, nonché dell'elogio dei crimini di guerra contro la popolazione civile. "Perché la Russia ritiene ancora che il mondo democratico sia debole, paziente, incapace di resistere all'aggressione", ha aggiunto Podolyak. Il consigliere ucraino ha esortato la comunità internazionale a "prendere finalmente le decisioni giuste". "Non si può concludere con compromessi ciò che distrugge il sistema delle relazioni internazionali. Non si può incoraggiare un assassino dimostrativo. Non si può lasciare la Russia nella sua forma attuale", ha detto Podolyak. (Kiu)