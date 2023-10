Giubileo: Pd Roma, cabina di regia su zona piazza Cinquecento, più decoro e accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Palazzo Valentini un'importante cabina di regia, alla presenza di numerosi associazioni e comitati, per presentare il piano di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica e Terme di Diocleziano. "Una nuova stagione di lavori in vista del Giubileo che riguarderanno in particolare, oltre al miglioramento della qualità architettonica ed ambientale di tutto il contesto, alcuni aspetti funzionali di piazza dei Cinquecento, di decoro urbano delle aree adiacenti e di adeguamento della viabilità circostante, favorendo i collegamenti e maggiore accessibilità". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini Pd Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidenti delle commissioni Turismo e Ambiente di Roma Capitale. "Un progetto ampio che include interventi per tutto il quadrante fino a Piazza della Repubblica, via delle Terme di Diocleziano e le vie limitrofe come via Marsala. Anas ha presentato tutti i cantieri e gli interventi che andranno ad interessare l'area, garantendo maggiore decoro, accessibilità e lustro a tutta quella parte storica nel cuore della citta - continua la nota del Pd -. Ringraziamo per questo lavoro di rilancio gli assessori Segnalini e Patanè, l'assessora Sermoneta e tutti gli uffici del I Municipio, i responsabili Anas e Fs, Rfi Sistemi Urbani, Grandi Stazioni, i Dipartimenti di Roma Capitale Simu e Mobilità e l'Agenzia per la Mobilità. Prosegue senza sosta il nostro lavoro per far crescere e valorizzare l'immenso patrimonio che abbiamo. Stiamo costruendo la Roma del futuro", conclude. (Com)