Speciale difesa: Medio Oriente, Netanyahu pubblica un post, poi lo elimina, dissensi ai vertici di Israele

- Sono in corso alcuni dissensi ai vertici di Israele sulla responsabilità per l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso. Sui canali social, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva scritto di non essere stato avvertito né dall'intelligence militare né dal servizio di sicurezza interna Shin Bet sulla possibilità di un attacco da parte di Hamas, secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel". In seguito, il post è stato eliminato. Sulla scia delle dichiarazioni del premier, sono arrivate una serie di critiche nei suoi confronti, prime fra tutte quelle del ministro della Sicurezza nazionale e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir, che ha affermato: "Il problema non sono gli avvertimenti specifici, ma piuttosto l'intero concetto è sbagliato. La politica di contenimento, la deterrenza immaginaria e il conseguimento di una tranquillità temporanea a un prezzo esorbitante" sono la radice dell'intero problema. Da parte sua, invece, il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, non ha voluto commentare: "Siamo in guerra. Le Idf indagheranno severamente su questo fatto, contiamo sulla fiducia del pubblico". (Res)