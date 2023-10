Speciale difesa: Medio Oriente, Netanyahu si scusa, "pieno appoggio alle forze armate e di sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato di essersi "sbagliato" e di dare il "pieno appoggio" alle forze armate e di sicurezza israeliane. Lo ha scritto Netanyahu su X (ex Twitter). "Ho sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non andavano dette e di questo mi scuso", ha affermato il primo ministro. "Do pieno appoggio a tutti i capi dei servizi di sicurezza", così come al "capo di Stato maggiore, ai comandanti e ai soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) che sono al fronte e combattono per il nostro Paese. Insieme vinceremo", ha annunciato Netanyahu.In precedenza, era scoppiata una polemica ai vertici di Israele a causa di un post pubblicato dal premier e poi eliminato. Netanyahu aveva scritto di non essere stato avvertito né dall'intelligence militare né dal servizio di sicurezza interna Shin Bet sulla possibilità di un attacco da parte di Hamas. Sulla scia delle dichiarazioni del primo ministro, sono arrivate una serie di critiche nei suoi confronti, prime fra tutte quelle del ministro della Sicurezza nazionale e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir, che ha affermato: "Il problema non sono gli avvertimenti specifici, ma piuttosto l'intero concetto è sbagliato. La politica di contenimento, la deterrenza immaginaria e il conseguimento di una tranquillità temporanea a un prezzo esorbitante" sono la radice dell'intero problema. Da parte sua, invece, il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, non ha voluto commentare: "Siamo in guerra. Le Idf indagheranno severamente su questo fatto, contiamo sulla fiducia del pubblico". (Res)