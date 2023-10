Speciale difesa: Medio Oriente, premier norvegese, chiediamo pausa conflitto per aiuti umanitari ed evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia chiede una pausa del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas al fine di consentire gli aiuti umanitari e l’evacuazione dei civili dalla Striscia di Gaza. Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Store in un’intervista all’emittente radiotelevisiva “Nrk”. Il capo del governo di Oslo ha sottolineato di essere “indignato” per la “brutalità della guerra, che colpisce la popolazione civile, soprattutto i bambini, in modo inaccettabile”. Store ha precisato che Israele ha il diritto all’autodifesa, che tuttavia deve essere “proporzionata, tenendo conto dei civili”. "Informiamo Israele, così come Hamas, che sosteniamo incondizionatamente la richiesta per il rilascio degli ostaggi", ha poi aggiunto il premier norvegese. (Sts)