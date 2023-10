Speciale difesa: Medio Oriente, stampa, Usa si preparano per allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sta preparando alla possibilità che la guerra tra Israele e Hamas si espanda nel Medio Oriente. Lo riferisce la testata statunitense “Axios” sulla base di fonti statunitensi e israeliane. L’ipotesi dell’escalation sarebbe stata discussa nel colloquio telefonico di venerdì tra il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa d’Israele, Yoav Gallant, avvenuto diverse ore dopo l’inizio dell’ampliamento delle operazioni israeliane a Gaza. Secondo “Axios”, si teme, in particolare, un aumento degli attacchi contro Israele dal Libano, da parte di Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Altri fronti di preoccupazione sono la Siria e l’Iraq, dove sono presenti strutture e personale statunitensi. La stessa testata ha annunciato una visita a Washington del ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khalid bin Salman, per incontrare l’omologo Austin, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario di Stato Antony Blinken. (Was)