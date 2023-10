© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata, a palazzo Chigi, dopo circa un'ora, la prima riunione di maggioranza con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla legge di Bilancio, che oggi dovrebbe approdare in Parlamento. Spazio, ora, al secondo incontro incentrato sulla riforma costituzionale, per l'introduzione del premierato, che invece potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri venerdì prossimo. (segue) (Rin)