Medio Oriente: Bonomi (Confindustria), su energia serve ragionamento serio su come renderci strategicamente indipendenti

- Quello che sta succedendo in Medio Oriente conferma che “va fatto un ragionamento serio in questo Paese su come renderci strategicamente indipendenti rispetto a dei fattori di criticità che abbiamo dal punto di vista delle fonti energetiche”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea di Federchimica in corso a Milano e ricordando la crisi energetica determinata in Italia dalla guerra dello Yom Kippur nel 1973 e il conseguente rialzo del petrolio determinato dalla Lega araba. “Oggi - ha proseguito - abbiamo spostato la nostra indipendenza dalla Russia, 40 per cento del gas di importazione, all’Algeria, 45 per cento di gas d’importazione”. L’Algeria, nel 1973, “si schierò apertamente in quella guerra contro Israele, quindi noi, strategicamente, come ci comporteremo? Come ci stiamo riproteggendo?, perché io non vorrei trovarmi, fra un po’, che di nuovo dovremo stravolgere i nostri cicli produttivi e trovarci di nuovo in crisi”, ha concluso. (Rem)