Francia: Macron su scrittura inclusiva, lingua francese non ceda allo "spirito del tempo"

- La lingua francese non deve "cedere allo spirito del tempo". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, in riferimento alla scrittura inclusiva, inaugurando il Museo internazionale della francofonia a Villers-Cotterets, nel dipartimento francese dell'Aisne. Nella lingua francese "il maschile fa il neutro, non abbiamo bisogno di aggiungere dei punti in mezzo alle parole o dei trattini per renderla visibile", ha spiegato il presidente. "Mai prima d'ora un luogo era stato consacrato alla storia della nostra lingua", ha poi detto Macron durante il suo discorso, in riferimento al museo. (Frp)