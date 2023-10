Energia: Germania, Wintershall Dea subisce perdita di 535 milioni di euro nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La separazione della filiale russa, dalla quale Wintershall Dea è stata espropriata dal governo di Mosca seguito della guerra in Ucraina, dovrebbe essere completata entro la metà del 2024. Intanto, nel terzo trimestre dell'anno in corso, l'utile operativo dell'azienda si è più che dimezzato, attestandosi a 964 milioni di euro, soprattutto a causa dei bassi prezzi del gas. Il risultato netto rettificato è sceso a 61 milioni di euro dai 429 milioni di euro del 2022. Con 324 mila barili di petrolio equivalente (Boe) al giorno, la produzione è diminuita dell'1 per cento su base annua. Il risultato è dovuto a lavori di manutenzione non pianificati nei giacimenti petroliferi di Aasta Hansteen e Skarv in Norvegia. Tuttavia, Wintershall Dea continua ad aspettarsi una produzione compresa tra 325 e 340 mila Boe al giorno per l'intero 2023. (Geb)