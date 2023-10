Medio Oriente: Borghi (Iv), antisemitismo preoccupa, combatterlo anche con nuove leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Una libreria di seconda mano a Istanbul mette un cartello che ricorda gli anni 30 in Germania. L'arrivo di un aereo di linea israeliano in un aeroporto russo nel Daghestan scatena la folla in un pogrom che pensavamo cancellato dalla storia. Bandiere israeliane bruciate o rimosse in tutta Europa. L'ondata di antisemitismo cui stiamo assistendo è in forte e preoccupante aumento e va non solo condannata senza se e senza ma, ma anche combattuta con gli strumenti legislativi esistenti e con quelli che, se necessari, potremo approvare. Ad iniziare dall'odio online e dalla disinformazione". Lo scrive sui suoi canali social il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, capogruppo al Senato e componente del Copasir. (Rin)