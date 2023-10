MO: Siracusano, no ambiguità, Hamas primo nemico del popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni dei giorni scorsi sono sembrate manifestazioni contro Israele, durante le quali non è stata esplicitata alcuna condanna nei confronti di Hamas, che, va detto con chiarezza, è il primo nemico del popolo palestinese. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo ad "Agorà", su Rai 3. "L'astensione del governo italiano all'Onu? Non si può votare alcun documento che non contenga un presupposto essenziale: la condanna di Hamas e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica. Senza una posizione chiara su questi concetti, non si va da nessuna parte", ha aggiunto. "Il governo italiano, con in testa il ministro Tajani, si sta impegnando per la de-escalation, per la liberazione degli ostaggi e per l'apertura dei corridoi umanitari per aiutare i civili palestinesi. La nostra posizione è due popoli e due Stati. Purtroppo in queste settimane abbiamo ascoltato tante posizioni ambigue, qualcuno a denti stretti tende ad accomunare Israele ad Hamas. Hamas ha portato avanti un attacco terroristicio barbaro e sanguinario, e Israele ha il diritto di difendersi. Basta leggere le dichiarazioni di alcuni leader di Hamas che inneggiano all'uccisione di bambini, al sangue dei bambini, per chiamare alla rivoluzione. La verità è che i terroristi utilizzano i civili come scudi umani", ha sottolineato Siracusano. (Rin)