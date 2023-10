Ex Ilva: Paita (Iv), non c'è più tempo, qualcuno lo spieghi al ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ex Ilva il tempo è ampiamente scaduto, la siderurgia italiana sta morendo e il ministro Urso continua a non dare risposte. Lo scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Qualcuno gli spieghi la situazione: a Taranto ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione e la produzione è ridotta ai minimi termini, trascinando con sé gli stabilimenti del nord ovest, in Piemonte e Liguria. La crisi sembra irreversibile e il governo cosa fa? Perde tempo in memorandum, piani non vincolanti, accordi che non ci sono. È necessario invece prendere in mano la situazione con decisione", aggiunge. (Rin)