Ue: a ottobre sentimento economico stabile in eurozona, in calo Francia e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre, l'indicatore del sentimento economico (Esi) si è stabilizzato sia in Ue (+0,2 punti a 93,1) che in area euro (-0,1 punti a 93,3). Anche l'indicatore delle aspettative occupazionali (Eei) è rimasto sostanzialmente stabile in entrambe le aree, facendo registrare solo una leggera diminuzione in Ue (-0,3 punti a 102,3) e in eurozona (-0,1 punti a 102,8). Contrariamente all'Esi, che risulta inferiore alla media di lungo periodo, l'Eei ha continuato a registrare un punteggio superiore alla sua media di lungo periodo. Lo si apprende da stime della direzione generale Affari economici e monetari della Commissione europea (Dg Ecfin). In Ue, il risultato stabile dell'Esi, si legge in una nota della Commissione Ue, è il risultato netto di una minore fiducia nel commercio al dettaglio e di una maggiore fiducia nei servizi. (segue) (Beb)