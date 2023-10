Ue: a ottobre sentimento economico stabile in eurozona, in calo Francia e Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia nell'industria, nelle costruzioni e tra i consumatori è rimasta invece sostanzialmente invariata. Tra le maggiori economie dell'Ue, l'Esi è migliorato in Polonia (+1,4), Spagna (+1,2) e Germania (+0,5), mentre è risultato in netto peggioramento in Francia (-2,9) e, in misura minore, in Italia (-0,9). L'Esi è rimasto invariato nei Paesi Bassi (±0,0). Sempre nel mese di ottobre, la stima flash della dell'indicatore di fiducia dei consumatori è rimasta praticamente invariata sia un Ue (±0 rispetto a settembre) che in are euro (0,1 punti percentuali in meno). Con -18,7 (Ue) e -17,9 (eurozona) punti percentuali, la fiducia dei consumatori ha continuato a registrare un punteggio ben al di sotto della sua media di lungo periodo. (Beb)