Migranti: caso Soumahoro, arrestate moglie e suocera, soldi trasferiti all'estero

- Svolta sul caso della cooperativa Karibu in cui è coinvolta la famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro. Sono scattati gli arresti domiciliari per Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente la suocera e la moglie del parlamentare e membri del cda della cooperativa Karibu. La Guardia di finanza di Latina ha eseguito l'ordinanza emessa dal gip del tribunale nell'ambito delle indagini pe la gestione delle cooperative, Karibu e Consorzio Aid, che si occupano della gestione di richiedenti asilo e minori non accompagnati. L'ordinanza prevede, inoltre, le misure cautelari personali degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora presso il proprio Comune di residenza nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata Karibu di cui fanno parte i familiari di Soumahoro. Il provvedimento ordina anche il sequestro preventivo a fini di confisca, dei beni di parenti all’estero. I reati contestati vanno dalla frode nelle pubbliche forniture, la bancarotta fraudolenta patrimoniale e auto-riciclaggio. (segue) (rer)