Sardegna: Cuccu (IS), adeguare legislazione per maggior tutela delle persone con disabilità

- Tre interpellanze per “sollevare l'attenzione sulla situazione delle persone con disabilità in Sardegna”. Le ha presentate la consigliera regionale di Idea Sardegna e segretaria della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Carla Cuccu. “Il primo problema è la mancanza di una legge organica per la disabilità in Sardegna, che disciplini la programmazione delle risorse e dei fondi necessari per realizzare progetti che promuovano la vita autonoma delle persone con disabilità. Questo vuoto normativo ha creato una situazione in cui le necessità delle persone con disabilità non sono pienamente soddisfatte”. Cuccu ha evidenziato che “è fondamentale istituire il fascicolo personale predisposto dalle Unità di valutazione territoriali (UVt) per seguire e monitorare i progetti e gli interventi, così come previsto dalla legge nazionale n. 162/98. Inoltre l'applicazione dell'articolo 14 della Legge nazionale n. 328 del 2000 garantirebbe alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare”. (segue) (Rsc)