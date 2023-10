Sardegna: Cuccu (IS), adeguare legislazione per maggior tutela delle persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle interpellanze indirizzate al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e all'assessore alla Sanità, Carlo Doria, Carla Cuccu ha anche “sollevato il problema relativo alla mancata attuazione della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008, che prevede l'istituzione della Consulta regionale della disabilità e l'organizzazione di una Conferenza triennale regionale per elaborare e aggiornare la programmazione degli interventi e delle prestazioni a favore dei cittadini disabili. L'attuazione di questa legge rappresenterebbe un passo fondamentale per valorizzare ed ottimizzare le risorse provenienti dai diversi piani regionali, migliorando così il livello delle prestazioni erogate sul territorio”. L'esponente di Idea Sardegna ha anche depositato un'interpellanza relativa all'istituzione del Garante dei Disabili in Sardegna. Questo organismo riveste un ruolo cruciale nell'assicurare l'accesso equo ai servizi, nell'eliminazione delle barriere architettoniche e nella promozione di iniziative che favoriscano l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. L'obiettivo è creare una società più inclusiva e giusta, garantendo a tutte le persone con disabilità l'accesso a servizi di qualità e le stesse opportunità degli altri cittadini. Cercherò di portare avanti questa battaglia lavorando in sinergia con le associazioni che credono in una società inclusiva e idonea alla vita per le persone con disabilità”. (Rsc)