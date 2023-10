Milano: Sulla A4 Milano-Brescia annullata chiusura stazione di Seriate, confermate altre chiusure notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Seriate, che era prevista dalle 21 di questa sera, lunedì 30, alle 5 di martedì 31 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzioni delle barriere antirumore e di sicurezza e per lavori di pavimentazione: dalle 20 di lunedì 30 alle 6 di martedì 31 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio "Valtrompia nord", situata nel tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano; dalle 21 di giovedì 2 alle 5 di venerdì 3 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo; dalle 21 di venerdì 3 alle 5 di sabato 4 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto e di Brescia centro. (Com)