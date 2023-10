Colombia: amministrative, sconfitta per le forze legate a Petro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiuso con perdite la tornata di elezioni amministrative tenuta domenica. I candidati del Patto storico (Ph) hanno infatti perso le sfide tenute in quasi tutte le principali piazze del Paese, alcune con risultati ancora inferiori a quelli già poco incoraggianti anticipati dai sondaggi. È il caso, su tutti, del comune di Bogotà, andato a Carlos Fernando Galan, figlio del popolare candidato presidenziale Luis Carlos Galan, ucciso dal cartello di Medellin nel 1989. Esponente del Nuovo liberalismo, Galan ha ottenuto il 49 per cento dei voti, contro il 20,1 per cento di Juan Daniel Oviedo. Il candidato "petrista", Gustavo Bolivar, arriva solo terzo con il 18,7 per cento. (segue) (Mec)