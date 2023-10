Colombia: amministrative, sconfitta per le forze legate a Petro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Medellin, capitale economica del nord, vince Federico "Fico" Gutierrez, al secondo mandato dopo quello tra il 2016 e il 2019, con oltre il 70 per cento dei voti. Una vittoria significativa per Gutierrez, che da alfiere dei conservatori era arrivato solo terzo alle ultime presidenziali vinte proprio da Petro. "Fico" torna a guidare Medellin con la stessa coalizione (Creemos) che lo aveva sostenuto al primo mandato, con in più l'appoggio del Centro Democratico il partito dell'ex presidente, Alvaro Uribe. A Cali, importante centro commerciale e finanziario del sud, vince Alvaro Alejandro Eder Garces, un passato da funzionario nel governo Uribe, con oltre il 40 per cento dei voti. Danis Antonio Renteria, sostenuto dal Ph, non è andato oltre l'11 per cento dei voti. A Barranquilla, cuore della regione caraibica della Colombia, si conferma invece sindaco Alejandro Char, membro di una delle famiglie più ricche della zona. (segue) (Mec)