Colombia: amministrative, sconfitta per le forze legate a Petro (3)

- La tornata ha permesso alle forze vicine a Petro di mantenersi al potere solo nelle giunte provinciali di Narino e Magdalena. I media colombiani, al netto dele sfumature, convergono nel definire il risultato dele urne una "bocciatura" per il governo Petro, primo presidente di sinistra della storia del Paese, alle prese con un impegnativo cambio di rotta politica. Al potere da agosto 2022, Petro è secondo alcuni recenti sondaggi disapprovato da oltre il 60 per cento degli elettori. Una valutazione in cui pesano gli inevitabili alti e bassi del suo progetto più ambizioso, la "pace totale" con tutte le forze armate irregolari che operano nel Paese. Non meno rilevanti le polemiche nate attorno alle indagini sulla presunta corruzione costruite sulle dichiarazioni del figlio maggiore, Nicolas. (segue) (Mec)