Colombia: amministrative, sconfitta per le forze legate a Petro (4)

- Il presidente ha comunque "teso la mano" a tutti i funzionari risultati vincitori. "Mi congratulo con tutti i governanti e rappresentanti eletti oggi. Lavoreremo per far sviluppare le proposte avanzate in campagna elettorale e perché si possa costruire insieme un Paese che combatta la corruzione, l'ingiustizia, e che affronti la crisi legata al cambiamento climatico". Indipendentemente dal risultato, "il popolo colombiano ha votato in pace e pensando al futuro del Paese, a una società più giusta, solidale e affettuoso, pensando al mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti", ha commentato il presidente. (Mec)