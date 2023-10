Spagna: Bng chiede chiarezza su costi cerimonia giuramento Costituzione della principessa Leonor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco nazionalista galiziano (Bng) ha presentato una interrogazione scritta al Congresso dei deputati spagnolo per chiedere al governo uscente di dettagliare il costo totale per le casse pubbliche degli eventi previsti per il giuramento della Costituzione da parte della principessa Leonor. La cerimonia avrà luogo domani in coincidenza con diciottesimo compleanno dell'erede al trono. Nella sua iniziativa, il deputato del Bng, Nestor Rego, ritiene che questa cerimonia comporterà "un elevato esborso" di denaro pubblico, sia dai fondi assegnati annualmente alla Casa reale sia direttamente da varie voci ministeriali. Rego cita, in particolare, che la cerimonia di proclamazione di re Felipe VI nel 2014, costata al Parlamento oltre 140 mila euro. Il Bng ha chiesto, inoltre, il costo della parata militare di domani nei pressi del Congresso dei deputati e del pranzo e degli altri festeggiamenti che si terranno nel Palazzo reale al termine della cerimonia. (Spm)