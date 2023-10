Imprese: Buzzella (Federchimica), nel 2023 - 9 per cento della produzione, previsto + 1 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l'industria chimica in Italia subirà un calo della produzione stimato in un - 9 per cento "è un pessimo segnale per tutto il sistema economico, sociale e ambientale". Lo afferma Francesco Buzzella, eletto Presidente Federchimica dall'Assemblea di oggi, non nascondendo viva preoccupazione sull'andamento del settore. Con un valore della produzione di oltre 66 miliardi di euro nel 2022, la Chimica è la quinta industria (dopo alimentare, metalli, meccanica, auto e componentistica) in Italia, con circa 2.800 imprese che occupano oltre 112 mila addetti. Nel 2023 il saldo commerciale, pur avendo visto un parziale riassorbimento rispetto a un 2022 segnato dall'esplosione dei costi energetici, mostra un significativo deterioramento nel confronto con il 2021. Nel 2024 si stima un recupero modesto della produzione chimica in Italia (+1 per cento) e comunque soggetto a rischi al ribasso in relazione all'evolvere dei costi energetici e del quadro economico complessivo. (Rem)