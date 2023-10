Nord Macedonia-Ue: Kovacevski, von der Leyen uno dei nostri più grandi amici verso integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è uno dei più grandi amici della Macedonia del Nord e porta sempre piani concreti per l'avvicinamento di Skopje all'Unione europea. Lo ha dichiarato il premier macedone Dimitar Kovacevski nella conferenza stampa congiunta di Skopje con la presidente della Commissione europea, in visita nel Paese balcanico. Lo riporta la stampa locale. Kovacevski ha affermato che con von der Leyen ha discusso di un piano di crescita concreto che "porterà benefici concreti al Paese e ai suoi cittadini prima della piena adesione". "Il piano preparato dall'Ue darà un nuovo forte impulso alla nostra integrazione europea. Con la sua attuazione, che dipende anche dall'Ue, ma soprattutto da noi, i Balcani occidentali raddoppieranno le dimensioni dell'economia della regione e le nostre economie cresceranno di circa il 10 per cento", ha sottolineato il premier.(Seb)