Manovra: Girelli (Pd), nella bozza tagli Fondo Disabilità salgono a 400 milioni

- In merito alla bozza dell'ultima versione della legge di bilancio, a breve in esame al Senato, "la Ministra per le disabilità, ha comunicato all'aula della Camera e alle associazioni dati non veritieri: il fondo per le persone con disabilità, infatti, non soltanto non è stato ripristinato, come riferito, ma diminuito di ulteriori 50 milioni di euro". Per il governo "le persone con disabilità possono aspettare: in questa legge di bilancio quelle risorse servono a fare cassa. Questa la vera attenzione del Governo che affronta la disabilità istituendo un Ministero ad hoc e togliendo le risorse". Lo comunica in una nota l'On. Gian Antonio Girelli (PD), componente commissione affari Sociali della Camera dei deputati. La somma sottratta alle persone con disabilità "sale così a 400 milioni di euro - aggiunge Girelli -. Non si possono distogliere risorse a cittadini con disabilità e alle loro famiglie, ingannandoli con il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" che non stanzia un euro di risorse aggiuntive, ma è un fondo che accorpa quelli esistenti e cioè il fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza caregiver famigliari, il fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Con questo giochino e analizzando i numeri della bozza della manovra, il Governo taglia di ulteriori 50 milioni il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Altro che ripristino! Per un parziale reintegro se ne riparla nel 2026" conclude.(Com)