Roma: furto di cavi di rame in cabina elettrica ad Appio Latino, indagini in corso

- Furto di cavi di rame nella notte in zona Appio Latino, a Roma. È successo in via Cilicia, poco dopo la mezzanotte, quando alcune persone, ancora ignote, dopo aver forzata una cabina elettrica dell'Acea, hanno rubato circa 20 metri di cavi di rame. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni, che indagano sull'accaduto. Il furto ha provocato l'interruzione della fornitura dell'energia elettrica lungo l'intera via. I tecnici Acea sono intervenuti sul posto e hanno ripristinato il guasto, e dopo circa 4 ore è tornata regolare l'erogazione del servizio. (Rer)