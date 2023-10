Crimea: governatore di Sebastopoli, colpiti due obiettivi aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di difesa aerea si è attivato a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozhaev, invitando i cittadini a mantenere la calma. In seguito il governatore ha riferito che la difesa aerea ha colpito due obiettivi aerei, i cui frammenti sono caduti sul territorio di una scuola nella zona settentrionale di Sebastopoli. Non è stato specificato se si è trattato di droni o altri velivoli. (Rum)