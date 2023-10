Imprese: Buzzella (Federchimica), settore più impattato dal Green Deal, rischiamo di perdere vantaggio competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chimica è “il settore più impattato dal Green Deal in termini normativi, rischiamo di perdere vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extra-europei per adeguarci a un impianto regolatorio concepito, temo, con tempi e modalità che lo renderanno inattuabile o, peggio, nocivo per lo sviluppo nostro e delle future generazioni”. Lo afferma Francesco Buzzella, eletto Presidente Federchimica dall'Assemblea in corso a Milano. "Gli obiettivi ambientali Ue - prosegue Buzzella - sono certamente virtuosi, ma non potranno avere incidenza significativa sull'inquinamento globale, non potendo certo compensare la crescita delle emissioni dei Paesi in via di sviluppo”. (Rem)