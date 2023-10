Nord Macedonia-Ue: Kovacevski, no a calcoli politici sul futuro europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, con il futuro europeo della Macedonia del Nord non si possono fare calcoli politici. Lo ha dichiarato il premier macedone, Dimitar Kovacevski, nella conferenza stampa congiunta di Skopje con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nel Paese balcanico. "Abbiamo un'opportunità unica di garantire un futuro europeo al nostro Paese prendendo le decisioni necessarie in Parlamento. Tutti devono assumersi le proprie responsabilità, soprattutto nei confronti delle generazioni attuali e future. In queste cose non si fanno calcoli, non si fa una valutazione politica personale e non si deve giocare con le emozioni dei cittadini", ha sottolineato il primo ministro Kovacevski. (Seb)